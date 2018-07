Come riferito da Sky Sport, il Milan potrebbe presto salutare Manuel Locatelli. Se si chiudesse col Sassuolo, potrebbe completarsi l'incastro con Badelj come colpo a zero: il croato continua a volere il Milan e ad aspettare il Milan per il proprio futuro. L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, ne ha riparlato con la dirigenza rossonera e Rino Gattuso a Milanello: affare a zero che l'allenatore rossonero vorrebbe veder andare in porto, godendo di un nuovo giocatore di esperienza da alternare a Biglia.