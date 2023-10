la squadra che ha giocato complessivamente meglio delle quattro è stata indubbiamente ilsenza subire azioni avversarie erischiando poco o niente sugli attacchi del Borussia.. Alla vigilia della doppia sfida contro il PSG assetato di punti e con alle porteE’ innegabile che il cammino europeo del Milan, a questo punto, si sia complicato non poco.Un vero peccato, perché la difesa ha retto alla grande, senza subire gol e lasciando pochissimo spazio agli avversari nei primi 180 minuti.Qui però non si può certo dire che non ci siano state le occasioni, anzi. Contro il Newcastle ce l’eravamo presa conper la scarsa incisività sotto porta. Invece stavolta, contro il Borussia, il portoghese, soprattutto nel secondo tempo, è stato un prodigioso apriscatole della difesa tedesca e dalle sue ispirazioni sono nate tutte le palle gol che ha sprecato il Milan. Da, da, in tanti si sono divorati i gol che avrebbero potuto e dovuto permettere al Milan di vincere al Signal Iduna Park.Non è un caso che dalle dichiarazioni di Pioli a quelle di Leao passando per le parole di tutti i giocatori della rosaChe il Milan non abbia un bomber alla Lautaro, alla Lukaku, alla Vlahovic e alla Osimhen (giusto per citare i centravanti delle squadre che lottano per i primi 4 posti in Italia) lo si sapeva dall’ultimo giorno del mercato estivo. O meglio, correggiamoci,compiuti e chiedergli di timbrare il cartellino per due volte alla settimana lungo l’arco di un’intera stagione da 60 partite, non è nemmeno pensabile.Non la riserva di Giroud, ma il titolare. Eh sì, lo abbiamo spiegato più volte: se si prova a prendere Taremi dal Porto significa che non ci sta cercando il sostituto di Giroud, ma quel giocatore al quale Giroud avrebbe fatto da sostituto.e il Milan ha dovuto ripiegare sulla “scommessa” last minute Jovic.Ovviamente non c’è la controprova, ma esiste la sensazione forte che conNel campionato italiano, per arrivare nelle prime quattro, Pioli può facilmente trovare la via del gol in altri modi e con giocatori che hanno meno gol nei piedi, sempre contando su Giroud, invece in Europa è diverso. In Champions League non si può sperare che Giroud non sia stanco dopo 9 partite in un mese, non si può aspettare che si ambientino Okafor e Chukwueze, non si può pensare che Pulisic sia un goleador e non ci si può pretendere che Leao crei e concluda, sempre e solo lui.. E purtroppo il Milan quest’anno non ce l’ha. Cosiccome non ce l’aveva l’anno scorso. Non a caso, dopo aver superato a fatica un girone abbordabile, i rossoneri hanno segnato solo 3 gol nelle 6 partite a eliminazione diretta. Ma non sempre capita di sfiorare la finale di Champions League segnando solo 3 gol. Quindi, come giustamente hanno detto tutti, aggiungiamo ai rimpianti di Dortmund, come peraltro scrivevamo a fine agosto, anche