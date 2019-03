Obiettivo Champions per il Milan di Gattuso sia per riacquistare il vecchio prestigio che per avere più possibilità di spesa in ottica mercato. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i soldi della qualificazione alla prossima Champions verrebbero utilizzati per consentire il riscatto di Bakayoko e la possibilità di imbastire una trattativa per l'attaccante esterno del Gremio, Everton, che ha una clausola di 80 milioni, ma che difficilmente verrà pagata dai vari club interessati.