"Penso che alla fine avrò tanti titolari. Krunic lo è perché è intelligente, partecipa a entrambe le fasi con molta intelligenza. Io farò scelte partita per partita e dovrà farsi trovare pronto". Stefano Pioli parlava così di Rade Krunic nelle prime conferenze stampa stagionali. Un "titolare" cresciuto tantissimo rispetto alla scorsa annata e in grado di alternarsi sia da trequartista che da centrocampista centrale nello schema tattico dell'allenatore rossonero. Poi lo stop per infortunio a complicare una stagione iniziata in maniera positiva e questa sera, contro il Bologna, la chance di dare delle risposte definitive per il suo presente e per il suo futuro.Krunic potrebbe trovare spazio dal 1' questa sera al Dall'Ara alle spalle di uno fra Ibrahimovic e Giroud in un ruolo che non sente propriamente suo, ma che. Una chance di riscatto dopo quella sprecata in Champions contro il Porto e che potrebbe servire anche pa prendere in considerazione anche il fascicolo relativo al suo rinnovo di contratto.Sì perché in estateDi mese in mese era stato vicinissimo rispettivamente ama alla fine è rimasto a Milanello anche grazie al gradimento di Pioli. Il club rossonero () ha iniziato a studiare i rinnovi di tutti quei giocatori in scadenza 2024 (Bennacer, Theo Hernandez e Leao),La gara di Bologna potrà servire anche a questo. Dal 1' o a partita in corsa, servono risposte per il presente e per il futuro.