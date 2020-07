Secondo Sky Sport, il Milan ha già programmato il prossimo mercato nel dettaglio tanto da aver stanziato la cifra finale come budget per gli acquisti: Ralf Rangnick sa che potrà spendere circa 75 milioni di euro, cui aggiungere i soldi di eventuali cessioni. Ecco come prenderà forma il nuovo Milan, con almeno quattro o cinque nuovi arrivi nella mente del Professore.