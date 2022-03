Junior Messias, dopo un avvio lento anche a causa di alcuni problemi fisici, si è conquistato la fiducia di Stefano Pioli. Il brasiliano ha realizzato, fin qui, 4 gol in campionato e 1 in Champions League. Nelle prossime settimane il Milan deciderà se esercitare il diritto di riscatto dal Crotone per 5,5 milioni.