Il Milan non vuole privarsi di Rafael Leao, ma come tutti i club italiani davanti a offerte fuori mercato verranno quantomeno ascoltate. Il portoghese è centrale nel progetto di sviluppo del club rossonero e per questo, secondo il Corriere dello Sport se non dovesse arrivare un'offerta da almeno 70 milioni di euro, Leao rimarrà a Milano.