AFP via Getty Images

Milan, la cifra stanziata per l’acquisto di Abraham

9 minuti fa



Tammy Abraham é una delle grandi novità in positivo di questa prima fase di stagione. Il Milan e Fonseca sono decisamente soddisfatti dell’impatto dell’inglese tanto da iniziare a valutare un futuro insieme anche oltre la scadenza del prestito prevista per luglio. Per l’eventuale acquisto dalla Roma sarà stanziata una cifra tra gli 8 e 10 milioni di euro.