Secondo il Corriere dello Sport, Andrea Conti ha ricevuto l'offerta di prestito dal Parma in questi giorni così come si era messo in fila pure il Werder Brema. Il terzino però ha rifiutato al momento entrambe le destinazioni perché vuole restare al Milan per giocarsela con Calabria. La società ha preso nota della sua comunicazione e presto deciderà definitivamente cosa fare con l'ex Atalanta.