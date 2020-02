Il calciomercato ha chiuso i battenti e ha visto un Milan attivo sia in entrata che in uscita. Adesso toccherà a Stefano Pioli provare a ottimizzare le risorse. Il tecnico emiliano interviene in conferenza stampa per presentare la sfida di domani pomeriggio contro il Verona.



SUL PRIMO BILANCIO SUL GRUPPO E SU CHI HA LASCIATO IL MILAN: "Sono felice che sia finito il mercato, abbiamo gestito bene la situazione. Sono state fatte le cose giuste, ora abbiamo un gruppo coeso e determinato".



SULLA GARA CON IL VERONA: "E' un avversario che sta bene, Juric sta facendo un ottimo lavoro. E' una squadra che sta bene in campo, noi abbiamo più di un problema. Dobbiamo approcciare la partita con la giusta mentalità".



SULLE CESSIONI: "Credo che nel nostro mercato sia stato sottovalutato che abbiamo inserito giocatori di spessore e di mentalità a inizio mercato. Mi riferisco a Zlatan, Kjaer e lo stesso Begovic, che ci sta dando molto. Abbiamo messo dentro anche ragazzi di prospettiva".



SU REBIC E CALHANOGLU REGISTA: “Un giocatore deve sempre ambire a migliorare e a crescere. Rebiç è giovane, ha ampi margini di miglioramento. Çalhanoglu vediamo, i convocati li vedremo stasera. Ci sono situazioni da analizzare, forse avremo delle assenze pesanti: chi sarà convocato avrà la possibilità di far bene”.





SU PAQUETA': “Retroscena non ce ne sono. È un giocatore del Milan,è un buonissimo giocatore, deve continuare a lavorare come tutti gli altri e farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa”.



SULL'OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE: “L’idea è solo la partita di domani. Solo con questa mentalità possiamo affrontare la gara di domani come se lo fosse, e lo è, la gara pi importante”.



SE IBRAHIMOVIC HA ALZATO L'ASTICELLA: "Si pensa solo alla partita di domani, come se fosse la partita più importante".



SUI PROBLEMI DI FORMAZIONE: "Kjaer e Zlatan sono influenzati, difficilmente verranno convocati. Abbiamo problemi anche Krunic, vedrò se convocarlo stasera".



SUGLI ADDII DI SUSO E PIATEK: “Suso ci ha salutato con molta serenità dopo la gara contro il Torino. Kris non l’ho visto, è andato via subito. Ma non ci sono problemi, il calcio cambia velocemente molta situazione. Ha lavorato con professionalità. Gli auguro il meglio per la carriera”.



SUL MOMENTO DEL MILAN: “Quando vinci tanto non è per caso. Adesso stiamo cercando di ottenere risultati migliori ed è importante. Salita faticosa ed ancora molto ripida. Ma quando arrivi su sai che bel paesaggio puoi vedere. Al posto di Ibra? Un altro giocatore. Scendiamo in campo in undici”.



SUL MODULO: “Vedremo, dipende dagli avversari, dalle scelte che farò. Ma non è il modulo che fa vincere le partite. Dipende dall’intensità”.



SUL RUOLO DI LEAO: “Magari non capiranno neanche i nostri avversari”.



CONTI, MUSACCHIO E ROMAGNOLI DIFFIDATI IN VISTA DEL DERBY: "Kjaer domani non ci sarà, per il derby sarà disponibile. Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita di domani".



SUL MILAN CHE NON SEGNA MAI NEL PRIMO TEMPO: “È importante fare un gol più degli avversari, ma per le caratteristiche che abbiamo adesso, con giocatori che hanno gamba e strappo andare in vantaggio sarebbe molto importante. Un approccio più agguerrito per andare in vantaggio è uno dei nostri obiettivi”.



SUL VOTO AL MERCATO DEL MILAN E IL MANCATO ARRIVO DI UN CENTROCAMPISTA E ATTACCANTE: "Sono soddisfatto di quello che la società è riuscita a fare. I voti li date voi. Centrocampo, recupereremo Lucas Biglia, non ci saranno problemi. Per l’attacco via Piatek, è arrivato Ibrahimovic. Stiamo bene”.