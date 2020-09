La partita fra Shamrock Rovers e Milan, valevole per il secondo turno preliminare di Europa League, sarà un crocevia fondamentale per la stagione dei rossoneri. Al Tallaght Stadium di Dublino il fischio d'inizio è fissato alle 20. Stefano Pioli presenta la sfida contro gli irlandesi in conferenza stampa."C'è emozione e voglia di concretizzare quello che abbiamo costruito nella scorsa stagione. Tre settimane di preparazione non sono tantissime, ma abbiamo fatto tutto il necessario per la partita di domani. Il preliminare è solo l'inizio, vogliamo arrivare ai gironi ma dobbiamo pensare alla partita di domani".: "Nello sport se dai per scontato qualcosa parti con l'approccio sbagliato, conosciamo le difficoltà della prima partita, l'avversario gioca un buon calcio molto propositivo. E' una squadra che sta meglio dal punto di vista fisico, non dobbiamo pensare solo alle difficoltà che incontreremo ma dell'opportunità che avremo. Abbiamo qualche assenza importante ma quelli che partiranno oggi sono pronti per affrontare questa partita difficile".​: "L'importante è ripartire dai principi di gioco e dall'identità. Sappiamo come dobbiamo costruire e come difendere. Anche se Tonali, Diaz e Tatarusanu sono da poco con noi, sanno già cosa devono fare".: "I giocatori avevano bisogno di staccare, abbiamo preferito concedergli qualche giorno di riposo in più, soprattutto per un discorso ambientale. Abbiamo giocato tante gare ravvicinate. Li ho trovati subito bene dal punto di vista mentale, quando stai bene dove lavori sei più portato al sacrificio. In queste tre settimane tutti gli allenamenti e tutte le amichevoli le abbiamo affrontati con lo spirito giusto".: "Avrei preferito che avesse giocato qualche spezzone nelle ultime amichevoli. Sta bene fisicamente e mentalmente, disponibile e competitivo al massimo"."E' sempre stato l'habitat naturale di questa società così glorioso. L'obiettivo di tornare in Champions è principale, siamo pronti, consapevoli delle difficoltà. Lo Shamrock sta bene, è una squadra intensa, dovremo approcciare bene alla gara e stare concentrati per tutti i 95 minuti"."E' un ragazzo giovane, ma maturo e pronto. Ha già fatto intravedere le caratteristiche e la volontà, è molto felice di essere qua"."Il nostro mercato è cominciato nettamente in anticipo, la società ha voluto dare continuità a quanto fatto l'anno scorso. Sono segnali molto importanti, sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione. Il mercato è ancora lungo, ma io e la squadra dobbiamo pensare solo alla partita di domani e ai prossimi impegni. Speriamo di avere un avvio competitivo, poi alla sosta di ottobre tireremo le somme anche sul mercato".: "Dobbiamo passare tre turni preliminari, prima dobbiamo pensare alla partita di domani, ai primi 95 minuti ed eventualmente oltre. Con l'Europa League sarà una stagione diversa".: "Col nostro modo di giocare dobbiamo continuare a pensare in positivo ed essere molto pericolosi. E' il nostro modo di stare in campo, sappiamo che ci sono tante situazioni che possiamo sviluppare con maggior lucidità, ma la voglia di andare dentro l'area e verticalizzare deve essere una costante"."Ieri gli ho fatto i complimenti per la sua presenza, la sua disponibilità, per come affronta ogni singolo momento a Milanello, con voglia e positività, per me non è assolutamente una sorpresa. E' maturo, è pronto, la sua crescita è costante".: "In Italia siamo un po' strani, quando non diamo spazio ai giovani accusiamo le società, quando troviamo dei giovani promettenti si cercano degli altri vice. Credo di essere completo nelle posizioni davanti, domani avremo qualche problema in assenza di Rebic e Leao. Rebic può fare l'alternativa, Leao può giocare a sinistra o come seconda punta. ​Colombo è un giovane che si farà trovare pronto quando sarà chiamato in causa"."Queste settimane ci hanno permesso di confrontarci ancora di più per scegliere la situazione migliore per il Milan, questo è un passo importante che può dare sviluppi importanti