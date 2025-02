Conceiçao LIVE: "E' uno dei momenti peggiori della storia del Milan. Leggo tante bugie, difficile gestire i calciatori. Tomori? Se deve giocare, giocherà"

della stagione, dopo la clamorosa sconfitta contro la Dinamo Zagabria - nell'ultimo turno della prima fase di Champions League - che è costata il passaggio diretto agli ottavi di finale e ha acuito lo stato di tensione all'interno dello spogliatoio., per il tecnico portoghese - che presenta la sfida con l'Inter in conferenza stampa, a Milanello - è tempo di pensare al campo e alla formazione migliore da schierare, al netto delle parecchie defezioni delle ultime ore."Questo equilibrio è importante, guardare i punti forti dell'avversario e equilibrare a livello di organizzazione. Li ho affrontati anche in Champions col Porto, non sono cambiati tanto. I giocatori si conoscono troppo bene, l'allenatore non è cambiato. È troppo importante questa conoscenza, è un qualcosa di molto positivo per loro. Noi dobbiamo capire cosa possiamo fare per contrastare questa dinamica di gioco e capire le loro debolezze, che hanno come tutte le squadre al mondo"."Una domanda molto interessante perché in questo periodo di mercato aperto ho già detto che è aperto per troppo tempo, un mese. Anche a livello di testa, muove qualcosa a livello emozionale. Non vogliamo, sappiamo cosa dobbiamo fare. Stiamo lavorando sulla situazione del gioco, che mi interessa., con le notizie e con il tanto lavoro che dobbiamo fare sul campo. A volto mi ritrovo a gestire altre cose che non mi appartengono ma devo gestire perché solo con il mio gruppo al migliore livello posso vincere"."Non vado a parlare di queste cose, fanno parte del gruppo. Noi dobbiamo concentrarci per lavorare nel migliore dei modi per fare una bella partita domani e riuscire a vincere. Sappiamo che questo è un periodo un po' delicato, si parla tanto di mercato e di altre cose. Quando c'è un risultato negativo poi ancora di più. Lo so, lo capisco.Altre cose superano il mio raggio d'azione. Interferisce? Sì, è un qualcosa che viene da fuori e non è la verità. Per me è importante parlare di Simone Inzaghi, del loro 3-5-2, con la palla, senza palla. Il lavoro è stato su quello"."Non posso parlare di Gimenez perché non è ancora ufficiale. Mi piace? (ride, ndr). T. Si parla di mercato?, ho fiducia in tutti"."Cambiare 1-2 giocatori non è tanto.Tirare queste conclusioni qua prima di Milan-Inter, che vede tutto il mondo, dove noi dobbiamo migliorare tanto e ci sono tante cose dentro la mia testa che trarre le conclusioni sul mercato..."."Ogni allenatore vuole la perfezione. Noi qua dobbiamo lavorare per avere la base. Come allenatore io ho sempre le valigie pronte, gli allenatori sono così.sono cosciente di questo. E questa coscienza è la base per iniziare a lavorare".per domani, Thiaw non al top. Se avremo bisogno di una mano lui è pronto. In attacco vediamo".