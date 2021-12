C'è unin campionato e si appresta ad affrontare il Liverpool - per giocarsi le residue chance di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League - prima di rigettarsi nella volata per la conquista del platonico titolo di campione di inverno al termine del girone d'andata. MaSe l'acquisto di un nuovo difensore per rimpiazzare lo sfortunato Kjaer è stato caldeggiato da Stefano Pioli in persona, le altre eventuali mosse per arricchire l'organico saranno legate anche al destino europeo della formazione rossonera.(anche perché entrerebbero soldi freschi)sconfitte come quella col Sassuolo, arrivata pochi giorno dopo l'impresa sul campo dell'Atletico Madrid, insegna come l'Europa tolga tantissime energie fisiche e soprattutto mentali e il cammino prepotente delle ultime settimane di Inter e Atalanta sono segnali da tenere seriamente in discussione, perché arrivano da squadre con organici numericamente più completi di quelli del Diavolo., che ha perso nel giro di pochi giorni Rebic, Giroud e Pellegri. Per tutti e tre la previsione più verosimile di rientro è fissata per la ripresa del campionato a gennaio, il che significa che,A 40 anni e con uno storico recente di diversi stop per problemi muscolari o legati ai postumi dell'operazione al ginocchio, un rischio non di poco conto.- Per questo motivoe compatibili col progetto di sostenibilità economica portato avanti da Elliott:, per il quale venerdì scorso è andato in scena un incontro esplorativo col suo agente Lasalvia., ieri a segno con la maglia del Real Madrid contro la Real Sociedad ma da tempo chiuso da un super Benzema. Il centravanti serbo vorrebbe giocare di più e, qualora i blancos aprissero alla soluzione del prestito, più di qualcuno potrebbe farci un pensiero.(solo il Chelsea, con 16, ha fatto meglio nei 5 top campionati europei): col recupero di Rebic e Giroud, il parco dei centravanti sarebbe completo, ma con una Champions in più a febbraio qualcosa potrebbe cambiare.