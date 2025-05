Milan, la Coppa Italia spacca il tifo: attesa per le parole di Conceiçao

Per il Bologna vale un appuntamento con la storia con 29000 cuori rossoblù pronti a sostenere la squadra in ogni minuto di questo atto finale della Coppa Italia Frecciarossa. Ma il vero dibattito delle ultime ore è sul valore che avrebbe la vittoria per il Milan in una stagione dove di razionale c’è stato veramente poco. Perché l’eventuale sesto trofeo nazionale della storia aprirebbe a valutazioni più profonde sull’operato di Sergio Conceiçao e di tutta la dirigenza e potrebbe tracciare nuove linee programmatiche per il futuro.

PARTITO NUMEROSO - Il Milan, allo stato attuale, è l’unica società italiana ad aver alzato un trofeo in questa stagione, ovvero la Supercoppa Italiana. E oggi avrebbe l’occasione di fare addirittura il bis. I trofei restano nella storia e questa la scrive solo chi vince ma ogni successo ha un valore diverso dall’altro. La percezione generale è che i tifosi non cambieranno il giudizio sull’operato del club in questa stagione qualora fosse il Milan ad avere la meglio sul Bologna. E c’è anche il timore che una vittoria potrebbe portare a un nulla di fatto con la struttura dirigenziale attuale, che è ancora in attesa di inserire un nuovo direttore sportivo. Chiaramente tutti, da Scaroni ai magazzinieri, da Maignan al più mite dei sostenitori, vuole vincere sempre, a partire da stasera. Discorso diverso per Sergio Conceiçao: il tecnico portoghese sembra aver già deciso il proprio futuro.

ATTESA PER LE PAROLE - Il Milan ha pochissime chance di arrivare in Champions League e in quell’attuale si è reso protagonista di due brutte figure contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. Ma la domanda che sorge spontanea è la seguente: Sergio Conceiçao può essere esonerato dopo aver vinto due titoli in questi sei mesi? La risposta è molto più ampia e complessa, fa riferimento anche a un rapporto mai veramente sbocciato con società e ambiente. C’è grande attesa per le dichiarazioni dell'allenatore, preannunciate nelle ultime conferenze stampa. La sensazione è che sarà lo stesso tecnico portoghese ad annunciare l’addio con motivazioni che si preannunciano scoppiettanti.