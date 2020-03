La crisi indotta dal coronavirus non aiuta la caccia agli sponsor, affidata al danese Stilsvyg, congela l’affare San Siro e penalizza gli acquirenti potenziali o sognati. Sempre secondo La Repubblica, i milanisti sanno bene che perfino il re del lusso Bernard Arnault ha altri pensieri. Elliott ostenta understatement: non si vende affatto, una rivoluzione richiede tempo. La traduzione maliziosa è che non si venda per meno di 1,2 miliardi, cifra oggi inverosimile.