Dopo la protesta dei tifosi del Milan per l'alto prezzo dei biglietti per le gare di Champions, nella giornata di oggi il CEO Ivan Gazidis ha risposto spiegando che verranno adeguati ( QUI ) e ora: "Ringraziamo la società per aver preso coscienza della spiacevole situazione relativa alla vendita dei biglietti di Champions League., annunciando un nuovo listino prezzi per le gare di coppa. Sempre con il Milan nel cuore. Curva Sud Milano - AIMC".