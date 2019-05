Il Milan ammaina una bandiera. Dopo dieci anni Ignazio Abate dirà addio ai colori rossoneri, il suo contratto in scadenza a luglio non verrà rinnovato. La curva Sud del Milan, prima della gara contro il Frosinone, ha esposto uno striscione che recitava così: '10 Anni di impegno e umiltà, ti sei guadagnato il rispetto degli ultras. Grazie Ignazio'. Il numero 20 rossonero non ha trattenuto le lacrime e ha salutato il suo pubblico con un applauso.



STANDING OVATION E ABBRACCI - Al momento dell'uscita dal campo, altre lacrime per Abate: standing ovation del pubblico e abbracci da parte di tutti i compagni, prima dell'abbraccio con Gattuso.