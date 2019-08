Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, ha espresso tramite Instagram il proprio parere dopo la sconfitta all’esordio in casa dell’Udinese: “Credo siamo tutti dello stesso parere! Le aspettative erano diverse e le dichiarazioni del mister a fine partita hanno spiazzato un po’ tutti! Ma una squadra e un gioco non si costruisce in due mesi e con una parte cospicua dei giocatori rientrati da poco a pieno regime! Contestare ora non ha senso ed è irragionevole, metterebbe solo nell’ambiente un clima che adesso non giova a nessuno! Vedremo! Di sicuro chi si aspetta il vecchio Milan ancora non ha capito nulla! Speriamo in un progetto serio che dia risultati e quello che desideriamo tutti! Noi di sicuro faremo il nostro per caricarli e mantenere l’ambiente con il clima giusto per ottenere risultati! Sempre forza Milan!“