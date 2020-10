Luka Jovic è un nome in orbita Milan da mesi. Ci ha pensato anche la Roma prima di prenotare Borja Mayoral, ma il serbo è stato sulla lista rossonera per lungo tempo quando è arrivato un cambio di rotta molto netto. La dirigenza del Milan infatti ha deciso di non prendere un vice di Ibrahimovic così ingombrante come il talentuoso Jovic che deve giocare e avere spazio, non partire sistematicamente fuori. Così si è bloccato un discorso legato al prestito di cui si vociferava in Spagna.





C'è di più: da parte sua Jovic aveva dato apertura al Milan in caso di Europa League per potersela giocare con Zlatan, ma tutto è cambiato con il prestito di Mayoral alla Roma. Dopo aver ceduto un potenziale vice Benzema, Zidane ha scelto di far togliere Jovic dal mercato e non andrà a vestire dunque la maglia rossonera. Per volontà del Milan, per strategie precise. Nonostante il suo gradimento...