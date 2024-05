Milan, la decisione del Palermo su Traore

39 minuti fa



Chaka Traorè, talentuoso esterno ivoriano classe 2004, si era trasferito dal Milan al Palermo a gennaio in prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo in base a determinate condizioni non raggiunte. Il club rosanero ha deciso comunque di non riscattare il ragazzo che tornerà quindi alla base.