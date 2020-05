Secondo quanto riferito da Sky Sport, la situazione di Gigio Donnarumma sul fronte contrattuale rimane fortemente in bilico. Ma dal giocatore ci sono segnali da non sottovalutare al Milan: " Sia in Spagna che in Francia sanno che il Milan non potrà tirare troppo il prezzo se non dovesse trovare in tempi rapidi un accordo per il rinnovo di Gigio. Donnarumma ha deciso che ascolterà e darà priorità ai rossoneri per affetto e senso d’appartenenza, ma poi spetterà al Milan fare un’offerta convincente da subito, prima che la situazione diventi ingestibile".