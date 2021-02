Il Milan ha provato davvero a prendere Junior Firpo durante lo scorso mercato invernale. Un tentativo reale col Barcellona per ottenere il laterale ex Betis in prestito con diritto di riscatto, ve lo abbiamo raccontato fin quando l'operazione si è bloccata. Alla base c'è stata l'onestà del giocatore che ha, in più anche il. Onestà sì, perché Junior ha dato la stessa risposta anche ad un'altra proposta.THEO INTOCCABILE - Quando a farsi avanti è stato anche l', alla ricerca di un vice Tierney nelle ultime ore del mercato invernale, Firpo si è comportato allo stesso modo anche consapevole della posizione del club. Insomma, non un rifiuto al Milan ma una scelta differente. E a giugno?che non perderà certamente il posto. Anzi, il club è fermo e intransigente a fronte di ogni voce: Theo è e sarà considerato intoccabile. Il prossimo mercato dirà di più, con un rinforzo a sinistra certo.