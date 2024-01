Milan, la decisione su Jovic

Il Milan, secondo quanto riportato da Relevo, è orientato a prolungare il contratto di Luka Jović. Il club rossonero è molto soddisfatto del rendimento dell’attaccante serbo ( classe 1997) arrivato a parametro zero in estate dalla Fiorentina. Il contratto di Jović scade il prossimo 30 giugno, ma le parti possono, di comune accordo, decidere di attivare un rinnovo triennale. Il Milan è propenso a procedere.



Jovic, in stagione, ha disputato 16 partite tra tutte le competizioni, mettendo a referto 5 gol e 1 assist.