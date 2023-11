Avanti con Stefano Pioli. Anche perché, al momento, il Milan non vede grandi alternative al tecnico emiliano: è questo il sunto dei lunghi confronti andati in scena ieri a Milanello tra lo stesso Pioli, il CEO Furlani e il patron Cardinale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in caso di eventuale e improbabile esonero, l'idea più concreta sarebbe quella di una promozione di Ignazio Abate, oggi allenatore della Primavera.