Coperta corta, espressione che accompagna il Milan verso la ripresa del campionato. Se l'attacco attende con ansia il rientro di Ibrahimovic viste le difficoltà palesate da Leao, non ride la difesa che si presenterà ai blocchi di ri-partenza ai minimi termini. Complice l'infortunio alla caviglia sinistra che costringerà Mateo Musacchio a ricorrere a intervento chirurgico, le scelte a disposizione di Pioli saranno estremamente limitate: la coppia titolare Kjaer-Romagnoli, in seconda battuta il giovane Gabbia. Tre effettivi per affrontare le prime due sfide in una settimana contro Lecce e Roma, con la speranza che contro i giallorossi il 28 giugno torni a disposizione Leo Duarte, sul quale tuttavia bisognerà procedere con prudenza: il brasiliano ha già accusato una ricaduta muscolare (fastidio al flessore) a inizio del mese, scenario preventivabile dopo il lungo infortunio precedente, e per lui servirà una gestione accurata.



OCCHIO AI CARTELLINI - E da tenere sott'occhio non ci sono solo le situazioni cliniche, ma anche quelle disciplinari degli interpreti a disposizione del tecnico, perché i cartellini potrebbero diventare un problema a stretto giro di posta. Oltre al già infortunato Musacchio, riparte da diffidato il capitano Romagnoli, che con un giallo a Lecce si ritroverebbe automaticamente squalificato per la sfida di San Siro con la Roma. Va poco meglio a Kjaer, che entrerà in diffida alla prossima ammonizione avendone già collezionate 4 tra Atalanta e rossoneri in stagione. Poche scelte e la spada di Damocle dei cartellini: sarà una ripartenza delicata anche per la difesa del Milan.



@Albri_Fede90