Milan, difesa horror nel 2024: il dato

Redazione CM

La difesa continua ad essere un tasto dolente per il Milan e l'avvio di 2024 lo conferma ancora una volta.



La squadra di Stefano Pioli è scesa in campo contro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League contro i cechi Maignan e compagni non sono riusciti a mantenere la porta inviolata. Non una novità nella stagione rossonera, ma il problema si è accentuato con l'inizio del nuovo anno.



Con la partita contro lo Slavia Praga infatti, per la settima volta in tutte le competizioni nel 2024 il Milan ha concesso due o più reti in una singola gara.



I PRECEDENTI



Serie A



20 gennaio Udinese-Milan 2-3

27 gennaio Milan-Bologna 2-2

3 febbraio Frosinone-Milan 2-3

18 febbraio Monza-Milan 4-2



Coppa Italia



10 gennaio Milan-Atalanta 1-2



Europa League



22 febbraio Rennes-Milan 3-2

7 marzo Milan-Slavia Praga 3-2