Nessuno sa se, e quando, riprenderà il campionato. E nella migliore delle ipotesi, a maggior ragione dopo una sosta così lunga, nessuno può prevedere dove arriverà il Milan, teoricamente ancora in corsa per guadagnarsi un posticino nella prossima Europa League, o addirittura per arrivarci direttamente vincendo la Coppa Italia, visto che deve ancora giocare la semifinale di ritorno contro la Juventus, sia pure senza Ibrahimovic. Tra tanti legittimi punti interrogativi,In questi mesi senza calcio, infatti, l’allenatore rossonero è riuscito a non dire nemmeno una parola sulla sua scomoda posizione, evitando il minimo accenno di legittimo lamento. In fondo si tratta di un piccolo record di resistenza, figlia della sua non comune signorilità. Pioli, che è stato un difensore di buon livello, nella Juventus di Platini e Scirea, prima di diventare un ottimo allenatore capace tra l’altro di portare la Lazio al terzo posto, è cresciuto giocando con il pallone e non studiando sui libri e quindi sa come va il mondo del calcio, per cui, tra l’altro all’insaputa di Boban e Maldini, giustamente irritati per essere stati scavalcati.Tra un’intervista e l’altra ai giornali tedeschi, Rangnick ha scoperto le carte, sforzandosi di lasciare aperte le porte a tutte le soluzioni, ma così facendo ha ulteriormente indebolito la posizione di Pioli, dimostrando tra l’altro scarsa etica professionale. Magari alla fine Rangnick non arriverà, però intanto ha indirettamente messo a dura prova il lavoro e la pazienza di Pioli. Un altro al suo posto si sarebbe lasciato sfuggire almeno una frecciatina, perché le possibilità per farlo, con o senza i social, non mancano mai., che magari non servirà a nulla perché i signori nel calcio e nella vita hanno meno successo di chi ha il cosiddetto pelo sullo stomaco.Ma comunque una lezione che merita il rispetto di tutti i tifosi rossoneri, gli ultimi in ordine di tempo a scoprire le qualità morali di Pioli, già conosciute e apprezzate dai tifosi delle altre squadre. Ricordare, per credere, gli applausi che tutti i tifosi della Fiorentina gli hanno rivolto quando Pioli è tornato a Firenze in occasione dell’ultima partita del Milan. Nessuno, infatti, aveva dimenticato che proprio lui era riuscito a compattare il gruppo, sconvolto dalla tragica scomparsa del capitano Astori. Eppure anche a Firenze era stato messo in discussione dalla dirigenza e proprio per questo aveva dato le dimissioni.