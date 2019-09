Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, la dirigenza del Milan non ha gradito la scelta di Giampaolo di escludere Bennacer nel derby. Biglia, secondo la Rosea, è stato scelto non tanto per la sua esperienza quanto per le caratteristiche. Il passo indietro fatto con Ismael, titolare con il Brescia e poi due volte in panchina, non fa che ritardare il processo di integrazione.