Milan e Besiktas trattano per Ante Rebic e secondo Fanatik il club di Istanbul ha presentato una doppia offerta: una per il prestito gratuito con sostanziale copertura dell'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti annui in rossonero (almeno 2,5); un'altra per il trasferimento a titolo definitivo per 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.