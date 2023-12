Le immagini di Zlatan Ibrahimovic, nuovo senior advisor del Milan, all'Arechi hanno evidenziato come lo svedese sia sembrato quasi imbarazzato, come quando era indeciso se entrare nello spogliatoio oppure restare fuori, come riporta La Gazzetta dello Sport. In tempi normali, si starebbe già pianificando il suo primo viaggio a New York da Cardinale (per mettere a punto le strategie aziendali di RedBird), ma quel momento non è ancora arrivato. Ibrahimovic deve ancora capire come aiutare i suoi ex compagni a ritrovare lo smalto dei giorni migliori, ma soprattutto lo spirito, oltre a cominciare la sua "indagine" sul problema infortuni e su Stefano Pioli, sempre più in bilico sulla panchina del Milan. Il profilo basso (apprezzato dalla proprietà) non durerà ancora a lungo, l'analisi del momento buio dei rossoneri sta per iniziare.