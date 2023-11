Tempo di nazionali e tempo di mercato. A bocce ferme e in attesa del prossimo tour de force, i club stanno sfruttando questi giorni per imbastire leLo sta facendo anche ilche, tra i vari argomenti, si sta concentrando anche sul ruolo, il futuro die su quelli a cui attribuire il compito di farlo talvolta rifiatare.- La prima parte di stagione del francese è stata decisamente sottotono. Il treno che arava la fascia mancina quest'anno si è visto poco, a sprazzi. Tra fastidi fisici e incomprensioni tattiche, TLe cose però sembrerebbero stare per cambiare se si analizzano le ultime prestazioni del vice capitano rossonero. Con l'assist messo a referto ieri nel 14-0 dellasuinfatti Hernandez ha registrato ildopo quelli contro Psg e Lecce. Segnali di rinascita attesi da tempo a Casa Milan. Altri segnali invece il giocatore li aspetta sul fronte futuro. Theo e il Milan sono legati da un, con la reciproca intenzione di prolungarlo. Se ne riparlerà in. Certo è però che, come dimostrato dal caso Tonali,Ma, più nel presente, il Milan sta anche pensando di dare una mano al francese, cercando sul mercatoIn rosa infatti c'è un buco in quel reparto e l'intento della dirigenza è quello di riempirlo. Il posto dell'ormai exè stato occupato da. Già in estate il Milan aveva cercato giocatori adatti ma aveva preferito dirottare i propri sforzi verso altri lidi. A gennaio le cose potrebbero essere diverse. Fermo restando che la priorità è un'altra (), il club sarà alla finestra per valutare eventuali nomi spendibili per la fascia mancina. Il candidato numero uno resta quel Juan, individuato da tempo ormai come perfetto vice Hernandez. Club e spagnolo sono vicini per una stagione da fargli firmare per la prossima stagione quando il suo contratto con ilsarà già scaduto. L'intenzione del Milan di anticipare il suo arrivo a gennaio resta complicata e comporterebbe l'alzare l'offertacome fee per la squadra di Siviglia. Che sia a gennaio o a giugno, presto Theo Hernandez avrà compagnia nel ruolo di terzino sinistro.