Dia especial para mim assinar com este grande clube @acmilan obrigado a todos pelo apoio, vamos para novo desafio! pic.twitter.com/o3mezqJOld — Tiago Djaló (@tiagodjalo4) 31 gennaio 2019

Tiago, difensore portoghese del 2000, è un nuovo giocatore del: "E' un giorno speciale per me, firmo per questo grande club, il Milan. Grazie a tutti, pronti a una nuova sfida".