Nel corso della bella chiacchierata con l'ex compagno Massimo Ambrosini, andata in onda su Sky, Zlatan Ibrahimovic ha dato un saggio di quella che è la mentalità vincente: “Al Milan ti chiedono tanto perché bisogna vincere. Nel mio mondo faccio tutto per vincere. Nel mio mondo è la normalità se fai le cose bene, se sbagli è ovvio che uno te lo faccia notare. Esagero? Sono ancora qua, ho vinto quello che ho vinto. C’è un motivo. C’è tanta pressione ad essere a questo livello e non tutti lo capiscono perché non sono a questi livelli a lungo. Io sono qui da sempre. O mangi o ti mangiano. Io ho scelto di mangiare”.