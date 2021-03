Tanta rabbia in casa Milan dopo la sconfitta contro il Napoli. In particolare, oltre all’episodio che ha visto come protagonista Gigio Donnarumma, ce n’è stato un altro che riguarda Theo Hernandez: il terzino ha postato sul suo account Instagram una foto dell’arbitro Pasqua (che ha diretto la sfida con gli azzurri) accompagnata da delle emoji col vomito. Una story subito rimossa, che però è stata notata da diversi utenti e ora rischia di costare a Theo una multa e anche una squalifica.