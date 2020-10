11.35 - Completati i test per ottenere l'idoneità sportiva, l'esterno portoghese è giunto da pochi minuti a Casa Milan per la firma del contratto che lo legherà ai rossoneri fino al termine di questa stagione.





10.40 - Diogo Dalot sta per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura al Milan. Nella giornata di ieri l'esterno difensivo portoghese ha sostenuto la prima parte delle visite mediche, oggi è il giorno delle firme sul contratto annuale.



IDONEITÀ - Verso le 10.30 Dalot è arrivato al centro Ambrosiano per svolgere i test previsti per l'idoneità sportiva. Ecco le immagini del nostro inviato.