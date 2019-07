Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la Juventus ha dettato due condizioni al Milan nei contatti che ci sono stati per Merih Demiral. Il centrale turco piace ai rossoneri, ma il club bianconero non vuole perdere il controllo sul giocatore se non davanti a cifre monstre. Per questo ha aperto a due differenti tipologie di operazioni: o un prestito oneroso secco, oppure un trasferimento a titolo definitivo, ma per non meno di 40 milioni, ben 22 in più della cifra pagata per l'acquisto dal Sassuolo.