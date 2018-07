Mattia Caldara non si cede, la volontà dei bianconeri è praticamente ferrea. E secondo il Corriere di Torino, i bianconeri al momento vorrebbero inserire nella trattativa col Milan per Bonucci sì un centrale, ma non l'ex Atalanta. E cioè Medhi Benatia: che dopo i primi tentennamenti estivi, sembrava ormai a un passo dalla riconferma da parte della società. Invece? E' piombato il ciclone Bonucci, che potrebbe portare il marocchino a Milano come parte dello scambio. Ne vedremo delle belle...