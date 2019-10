Montagne russe rossonere. E' stata un giornata frenetica quella vissuta dal Milan e dai suoi dirigenti. Marco Giampaolo è stato, di fatto, esonerato (manca solo l'annuncio ufficiale) ed è partito il casting per trovare un sostituto che possa rilanciare il progetto tecnico. Zvonimir Boban ha lavorato a lungo e con decisione a quello che è l'obiettivo numero uno: Luciano Spalletti. I dubbi iniziali del tecnico di Certaldo si sono trasformati in un'apertura che poi ha portato al sì, convinto. Merito del lavoro del dirigente croato che vede nell'ex tecnico di Roma e Inter il profilo ideale per risollevare il Milan in classifica.



MURO CONTRO MURO - L'ottimismo rossonero è andato via via diminuendo nel corso del pomeriggio. E' iniziato il muro contro muro tra Luciano Spalletti e l'Inter: l'allenatore pretende una ricca buonuscita per risolvere il contratto biennale ancora in essere da 20 milioni lordi. Il club nerazzurro non è assolutamente della stessa idea e intende corrispondere una cifra molto inferiore rispetto a quella richiesta. Le parti non si sono lasciate bene, ognuna ferma sulle proprie rigide posizioni. Non c'è l'accordo tra le parti e nemmeno segnali di avvicinamento. E il Milan? Attende ma sonda le alternative, vuole definire la situazione allenatore nel minor tempo possibile, al massimo 24 ore.



BLOCCATO PIOLI - E' il nome in cima alla lista di Sampdoria e Genoa, entrambe alla ricerca di un nuovo allenatore, ma ha chiesto tempo e bloccato ogni trattativa. Stefano Pioli sa di essere la prima alternativa a Spalletti per il Milan e ha già chiara in mente quella che è la preferenza. Un nome, quello di Pioli, che mette d'accordo sia Boban che Maldini mentre Gazidis sarebbe più propenso a una soluzione estera (Marcelino su tutte). L'intrigo non è ancora stato risolto, si prevede una giornata di passione sulle frequenze rossonere. Il Diavolo spera ancora in Spalletti e in un accordo con l'Inter, se questo scenario non si dovesse concretizzare è pronto a chiudere con Pioli tanto che si vocifera di un possibile incontro a Milano per definire il tutto.