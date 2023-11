perché è bastato parlare del suo ritorno a Milanello per vedere il miglior Milan della stagione. Se vogliamo parlare di scaramanzia, sottolineiamo cheSe vogliamo parlare di una singolare coincidenza, che i fedelissimi tifosi rossoneri non hanno mai dimenticato, aggiungiamo che in un altro 7 novembre, nel 1982, il Milan toccò il punto più basso della sua storia, perdendo 2-1 in casa contro la Cavese nel suo secondo campionato in serie B. Se invece vogliamo parlare soltanto di calcio, bisogna ammettere chespecialmente dopo essere passata in svantaggio. A quel punto, dopo appena 9 minuti, il Milan era ultimissimo nel girone, con un parziale di 4-0 a favore del Psg, senza gol in Champions per la sesta partita consecutiva.per opposti motivi, tutti bellissimi, con una domanda sulla quale è bene riflettere, perchéUna risposta, sia pure parziale, l’ha fornita, dicendo che “Un discorso che vale per tutti in generale e perin particolare, perché è stato lui il migliore in campo, simbolo di una squadra tornata prepotentemente in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions.al quale la società ha fatto bene a rinnovare il contratto l’estate scorsa. Il suo problema, infatti, non è mai stato il mancato aiuto ai compagni, come ha sostenuto l’ex allenatore rossonero che avrebbe voluto vedere anche Van Basten vicino a Baresi,che è la prima caratteristica dei campioni veri. Non a caso si sente spesso dire “se parte Leao”, oppure “quando si accende Leao”, proprio perché i suoi lampi da campione sono isolati.che in passato è stata indossata da Rivera e Gullit, non a caso due Palloni d’oro, per le loro qualità e per la loro continuità. Giocare bene, o benissimo come l’altra sera, una volta ogni tanto non serve, come alla squadra non serve vincere ogni tanto una grande partita.perdendo le prime tre partite contro il Liverpool, l’Atletico Madrid, il Porto e poi andò a vincere per la prima volta nella sua storia sul campo degli spagnoli. Un’impresa isolata, appunto, che non bastò nemmeno per chiudere al terzo posto, scivolando in Europa League. E’ vero che probabilmente l’assenza di altri impegni europei favorì la corsa del Milan verso lo scudetto, ma allora la squadra di Pioli trovò la continuità, vincendo tra l’altro il derby di ritorno.Ecco perché la prossima trasferta a Lecce sarà molto indicativa. E lo sarà ancora di più la successiva gara interna contro la Fiorentina, che precederà il confronto diretto, quello sì decisivo, contro il Borussia Dortmund.In caso contrario, invece, il Milan rischierebbe di correre soltanto per il quarto posto in campionato e così la splendida vittoria contro il Psg rimarrebbe un ricordo splendido ma isolato. Senza la continuità delle grandi squadre, appunto.