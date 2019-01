Della maledizione del numero 9 in questi giorni si è già parlato abbastanza. Un argomento così in voga da convincere il Milan a proibire a Krzysztof Piatek di indossare la maglia "maledetta". La scelta è quindi ricaduta sul numero 19, ma è davvero meno sfortunata?



Prima del polacco, impossibile dimenticare la breve esperienza di "Capitan" Bonucci, una maglietta la sua, che i tifosi milanisti non conservano con particolare affetto, ammesso che la conservino. Prima ancora la 19 fu indossata da Niang e Bocchetti, due giocatori che non hanno di certo lasciato il segno in quel di Milanello. Così come Fabricio Coloccini che la indossò prima di Zambrotta e Favalli, due terzini che pur non avendo espresso il massimo del loro potenziale con la maglia rossonera, figurano tra i migliori ad aver indossato questo numero di maglia.

Tra gli altri che si "salvano", abbiamo Alessandro Costacurta, una leggenda rossonera che tra i tanti numeri indossati (3,5,6,11,13,29), dal 2002 al 2004 indossò anche la 19, proprio come Coco, il quale cambiò diversi numeri nella sua avventura al Milan e nella stagione 98/99 ebbe questo "onore". Difficile trovare altri buoni ricordi rossoneri con quel numero: Javi Moreno,Josè Antonio Chamot, Pierluigi Orlandini, Samir Beloufa, Giampiero Maini, Christophe Dugarry e Stefano Nava sono gli ultimi nomi rimasti ad averla indossata, nessuno di loro si è però reso protagonista di grandi gesta in rossonero.