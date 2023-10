Ilnon sa più segnare? La risposta guardando lo score delle ultime partite sembra scontata e, di conseguenza, il dito non può che finire ad essere puntato, colui che, nel momento di difficoltà, dovrebbe essere chiamato al guizzo offensivo sblocca partite.il cui apporto in zona gol si è di fatto arenato dallo scorso 23 settembre, più di un mese non solo per quanto riguarda i gol segnati, ma anche per gli assist forniti ai compagni con la sola parentesi positiva della gara con la Lazio (comunque datata 30 settembre).ed è lì che Pioli dovrà cercare le risposte più importanti a questo problema.la differenza nell'impatto di Leao è palese prima di tutto dal punto di vista individuale. Il numero di palloni toccati è sostanzialmente lo stesso, quello che cambia è ovviamente la: 7, 2 tiri di cui uno in porta contro i 4 tentati e 1 in porta col PSG. Quello che più cambia è la, equamente distribuita fra destra, avanti e sinistra col Torino, quasi esclusivamente verso destra col PSG. Infine, allargando il discorso da inizio stagione ad oggi è ancheche è scesa da circa 5 a partita delle prime 4 gare a poco più di 1 a partita nelle ultime.Cosa ci dicono questi numeri? Inevitabilmente che Leao tendenzialmente è diventato o ha compiuto delle scelte un po' più "egoiste" e un po' meno di squadra, ma anche e soprattutto che la gestione dell'occupazione degli spazi del Milan(dato sottolineato dalla distribuzione dei passaggi col PSG) dove, sostanzialmente, sono le mezzali (Reijnders e Musah/Loftus Cheek) ad occupare gli spazi.C'è peròche incide molto nella mini-crisi di Rafael Leao ed è rappresentata dal. Sembrerà scontato, ma anche l'esterno francese e la sua mini-crisi sta incidendo nel contrastare e mettere in difficoltà il portoghese. Spesso e volentieri, infatti,, ma perché questo avviene? Tornando alle nostre due partite simbolo, PSG e Torino e guardando le heatmap dei due giocatori,e ha ridotto soprattutto gli inserimenti centrali sulla trequarti che costringerebbero difensori e centrocampisti a seguirlo eliminando la possibilità del raddoppio su Leao.Dettagli, non gli unici, che certificano un momento negativo che si riflette su tutta la squadra. Testa, numeri, e gambe, la svolta di Leao è possibile già dalla sfida col Napoli, ma dovrà essere aiutato.