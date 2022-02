Era una trappola e il Milan ci si è infilato dentro da solo sprecando un’occasione enorme per lanciare un messaggio all’Inter. I ragazzi di Pioli si sono fatti sorprendere dalla Salernitana e hanno rimediato un pareggio che sa di sconfitta. All’Arechi si è visto il peggior Milan della stagione: lezioso, presuntuoso, distratto. Con queste prove di immaturità è quasi impossibile contendere lo scudetto ai cugini.



FASE DIFENSIVA NEGATIVA- Il Milan contro le grandi fa bene, se non benissimo. Diverso il rendimento contro le cosiddette piccole ed è lì che si sono decidono i campionati. L’Inter, contro le avversarie dall’ottavo posto in giù, raccoglie 40 punti su 42 mentre il Milan 38 su 51 disponibili. E prende troppi gol: 2 contro Salernitana, Sassuolo e Spezia. Nella notte buia dell’Arechi ha pagato le amnesie di Maignan e la distrazione di Tomori, due tra i giocatori più importanti della rosa. Senza dimenticare quel Kjaer la cui assenza si sta facendo sentire specialmente in termini di leadership. Problemi ai quali Pioli deve trovare subito una soluzione: l’occasione arriva presto, venerdì si torna in campo contro l’Udinese. Il Milan è chiamato a rialzare la testa.