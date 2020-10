Nella vittoria di ieri sera del Milan per 3 a 1 contro il Celtic a Glasgow tra le tante buone prestazioni dei rossoneri spicca quella, a sorpresa, di Rade Krunic. Avvenimento un po' inaspettato visti i trascorsi del centrocampista in questi due anni al Milan, dove ha sempre trovato pochissimo spazio, sia con Gianpaolo che con Pioli, entrando, qualche volta ma neanche troppo spesso, nei minuti finali. Durante l’ultima sessione di mercato si è parlato a lungo anche della possibile cessione del bosniaco, soprattutto in ottica Torino, ma Paolo Maldini si è sempre opposto a questa eventualità. La stima del direttore tecnico rossonero per il classe ’93 è tale che pur di tenerlo in rosa è stata scongiurata la possibilità di prendere un'altra mezzala, nonostante l’accordo raggiunto da tempo con Tiemoutè Bakayoko del Chelsea. Krunic ha dalla sua parte un’invidiabile duttilità tattica con la quale riesce a sopperire ad alcuni limiti tecnici.



Grazie a questa qualità può giocare sia come mezzala che come trequartista, un vice Calhanoglu all’occorrenza, come perfettamente eseguito ieri, offrendo anche un utilissimo aiuto in fase di interdizione. Le doti fisiche e atletiche di cui dispone gli permettono di essere anche un profilo 'unico' rispetto alle altre soluzioni nella trequarti offensiva rossonera. Dopo la buona gara di ieri dunque, Rade si candida per essere protagonista anche contro la Roma, resta solo da capire quali saranno le scelte di Pioli in merito.