Un derby con vista sul mercato. Stefano Pioli sta preparando la gara di domani contro l'Inter tra conferme e novità, sarà la prima volta per diversi giocatori: da Loftus-Cheek a Reijnders, passando per Pulisic, Chukwueze e tutti gli altri acquisti che possono entrare a gara in corso.: "La cosa che più mi ha colpito in questo primo anno è vedere la distanza con il Chelsea nelle due sfide di Champions - ha detto il proprietario del club Jerry Cardinale in un'intervista al Corriere della Sera - Perciò ho voluto un Milan più fisico, più veloce, più intenso".- Cinque gol incassati contro i Blues - tra andata e ritorno nella fase a gironi - per pianificare il mercato verso una precisa direzione. In mezzo al campo servivano più muscoli, con i soldi incassati dalla cessione di Tonali lì in mezzo sono arrivati tre giocatori nuovi: Reijnders, Musah e Loftus-Cheek.. Okafor e Chukwueze hanno portato velocità e profondità, con Pulisic sono arrivate fantasia e imprevedibilità; e siccome il Milan ha l'occhio puntato anche sul futuro, la dirigenza non si è fatta sfuggire le opportunità Romero e Pellegrino.- Il nuovo Milan funziona e Pioli si presenta al derby con tre vittorie nelle prime tre partite, Cardinale sorride e sogna in grande: "Voglio essere un Berlusconi 2.0, vincere tante volte e creare un progetto a lungo termine". Entusiasmo tra i tifosi e bilancio in attivo dopo quasi vent'anni: "Per la prima volta dal 2006" precisa Cardinale.col quale dovranno fare i conti per altri due anni (2024, 2025). Segnali di una nuova era rossonera, aspettando il derby (anche) dei debuttanti.