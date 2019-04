Reina 6,5: strepitoso su Bernardeschi nel finire del primo tempo. Infonde sicurezza a tutto il reparto.



Calabria 4,5: un errore imperdonabile all'82: gioca un pallone rischioso in verticale, Pjanic intercetta e manda in porta Kean per il gol vittoria. Una scelta sbagliata che pesa e può pesare come un macigno sulla corsa alla Champions League. (dal 40' st Cutrone s.v)



Rodriguez 6: non sbaglia un intervento in fase difensiva, serata tranquilla per lo svizzero che appare molto concentrato.



Musacchio 5: troppo irruento nell'intervento che porta al rigore assegnato alla Juventus. Una macchia su una prestazione, tutto sommato, positiva.



Romagnoli 6: colpi proibiti con Mandzukic per tutto l'arco dei 90'. Risponde con fisico e testa, ma non basta per arginare le offensive della Juventus.



Kessie 6: il suo ritorno in campo ridà dinamismo ed equilibrio al centrocampo rossonero. Bakayoko 6,5: lotta come un leone su ogni porzione di campo. Vince tanti duelli, toglie spazio e tempo a Bentancur. Nobilita un'ottima prestazione con l'assist per il gol di Piatek.



Calhanoglu 6: continuo e sempre presente in fase di costruzione dell'azione, sfiora il gol su calcio piazzato.



Suso 6,5: primo tempo di grande livello per lo spagnolo: delizioso l'assist per Piatek al 2'. Entra speso dentro il campo per giocare tra le linee e dà fastidio alla difesa bianconera. (dal 30' st Castillejo s.v)



Piatek 7: impressionante per la capacità che ha di trovare sempre e comunque la porta da qualsiasi posizione. Segna il gol numero 21 in campionato, partecipa attivamente alla manovra con un grande lavoro.



Borini 6,5: vince nettamente il duello con De Sciglio che non lo prende quasi mai. Ottima prova per il numero 11 rossonero.



Gattuso 6: la sua squadra gioca un primo tempo autoritario, dove va meritatamente in vantaggio. Ancora degli errori individuali la puniscono, un segnale da tenere in considerazione per il finale del campionato.