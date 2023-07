Un colpo al giorno e in casala delusione per la cessione diè diventata solo un ricordo. In rapida successione gli arrivi die, quello che i tifosi rossoneri auspicano possa chiudersi a breve, dihanno messo il turbo alla nuova squadra di, in tutti i sensi.Orientato a proporre un, senza però dimenticare le qualità tecniche degli interpreti in campo, Pioli ha voltato pagina, insieme alla società. Resta intatta la centralità di, punto fermo dell'attacco rossonero, ma intorno a lui è. L'ultimo in ordine cronologico ad aggregarsi al gruppo è Noah, vecchio pallino dei rossoneri, cui ha anche segnato, e che ora dopo un lungo inseguimento diventa parte della banda d'assalto di Pioli.: più una seconda punta che un bomber, non si pesterà i piedi con il francese. Abile a giocare insieme ad un altro attaccante, ma anche a spaziare sugli esterni, lo svizzero arriva da una stagione in cui ha messo insiemeUn vice Giroud dunque, ma anche un giocatore utile per dare un po' di respiro a Leao per turnover o chissà in futuro.: Giroud dà ancora garanzie e la società ha optato non per un sostituto con le sue stesse caratteristiche ma per uno che possa dare a Pioli un'altra arma differente.per dirla all'americana: il, l'uomo a cui affidare il pallone quando scotta per beneficiare dei suoi strappi verso il fondo o la porta. Il portoghese però non sarà più l'unico ad avere il compito di creare occasioni. Con un esterno come, il Milan potrebbe avere un indice di pericolosità simile anche a sinistra con il giocatore che è esploso ache ha abilità, tendenze e spunti simili a quelli di Leao.. Ma non è tutto perché l'arrivo di, già apparso in buona forma nella prima amichevole stagionale, rappresenta un jolly in più nella manica dell'allenatore emiliano. L'americano è un giocatore buono per tutte le stagioni: gioca da ala destra o sinistra, da trequartista e, volendo, anche da punta. L'exè il più pronto tra i nuovi acquisti e non c'è da stupirsi se fosse lui quello ad adattarsi prima e meglio alla nuova avventura italiana.- Nuove facce, nuovi protagonisti e un. Sono solo ipotesi ma il Milan che prende forma è una squadra che potrebbe alternare vari modi di attaccare e difendere. L'atletismo dei suoi avanti infatti favoriscecon la 4x100 degli attaccanti pronta a far valere i propri mezzi ma, in determinare fasi della gara, i rossoneri potrebbero anche cambiare registro. Con uomini di passo e dai ritmi europei, il Milan potrebbe attaccare in avanti e pressare la manovra avversaria fin dalla trequarti con lo scopo di recuperare alta la palla e tramutare i recuperi in ghiotte occasioni da gol. Il Milan insomma fa la voce grossa sul mercato e promette di far esaltare San Siro. A Pioli la patata bollente di una squadra con alternative e armi inedite nella sua gestione.