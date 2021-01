. Il Milan è assolutamente convinto del suo investimento fatto momentaneamente in prestito dal Real Madrid per il talento spagnolo, ancora in fase di ambientamento ma con ottimi risultati. Non solo l'Europa League, l'ultimo assist in campionato col Torino è la conferma di come. Non a caso, la posizione del Milan è chiara: puntare su di lui con certezza, in attesa del confronto col Real Madrid da qui a fine stagione per le decisioni definitive.- Il Real parte da una valutazione di 25 milioni di euro, i prossimi mesi diranno se trattabili o meno ma ad oggi non c'è volontà di fare sconti. Il Milan aspetta il momento giusto, intanto. Proprio per difendere Brahim, jolly prezioso e talento in cui il Milan crede. Giocatori diversi da campionati diversi offerti ai rossoneri, poi l'idea Papu Gomez che non è decollata. Anche per lo spagnolo: oggi protetto dal Milan, domani col futuro da decidere. Ma il presente è più rossonero che mai.