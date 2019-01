Il Milan pensa a Marko Pjaca: come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non vuole cedere l'attaccante croato (in prestito dalla Juventus), ma la situazione potrebbe cambiare qualora lo stesso giocatore, chiuso con l’arrivo di Muriel, chiedesse di partire. I bianconeri, per il momento, rimangono in una posizione di attesa.