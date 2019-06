Il Milan non vorrebbe cedere Suso. È questo il messaggio che è emerso dopo l’incontro tra Alessandro Lucci e Paolo Maldini in sede. La clausola da 40 milioni, valida per l’estero e attivabile entro il 15 luglio, permane e potrebbe essere attivata, ma poi molto dipenderà da chi la eserciterà e dall’eventuale accordo che il giocatore andrebbe a raggiungere o meno con tale club. Al momento - spiega Sky Sport - non si è ancora parlato del rinnovo e del contratto di Suso con il Milan e di eventuali cifre. Le parti sarebbero rimaste d’accordo sul fatto che questo argomento si riaggiorneranno al più presto.