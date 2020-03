Gigio Donnarumma non dovrebbe recuperare in vista della sfida di domenica contro il Genoa. Tornerà, invece, Simon Kjaer. Secondo Sky, il Milan scenderà in campo con un 4-4-1-1 con Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.